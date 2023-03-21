ua ru
Вт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Голова МЗС Естонії приїхав до Києва: обговорив зі Стефанчуком вступ України до НАТО

Новость на русском →
Київ, Вівторок 21 березня 2023 14:03
Голова МЗС Естонії приїхав до Києва: обговорив зі Стефанчуком вступ України до НАТО Фото: Урмас Рейнсалу та Руслан Стефанчук (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу приїхав до Києва 21 березня. Він вже побував на засідання українського парламенту та поспілкувався з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Стефанчук подякував Естонії за надану оборонну підтримку та підкреслив важливість її продовження для України, щоб остаточно зламати плани Росії.

Політики обговорили низку пріоритетних питань, передусім відповідальність Росії: "Зокрема, створення механізму відшкодування шкоди, завданої РФ, створення реєстру збитків та створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії".

Голова Ради наголосив на важливості санкційного тиску проти РФ та висловив сподівання, що 11 пакет санкцій стане дієвим проти країни-агресора.

Окрім того, Стефанчук підкреслив, що сьогодні Україна фактично виконує роль країни НАТО, стримуючи російську агресію.

"Висловив сподівання, що найближчим часом буде підписана декларація президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас щодо євроатлантичної інтеграції України. Це допоможе союзникам розпочати дискусію щодо розгляду заявки України на членство в НАТО", - додав він.

Нагадаємо, що вчора ЄС погодив план закупівлі боєприпасів для України, який передбачає надання 1 млн снарядів. Це була ініціатива Естонії.

До того ж, у лютому Естонія виділила новий пакет військової допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Руслан Стефанчук Київ
NEWS
Чи допомагає переведення годинників економити електроенергію: відповідь експерта
Чи допомагає переведення годинників економити електроенергію: відповідь експерта
DAILY
Не тільки МіГи. Які літаки потрібні Україні, щоб перемогти Росію у небі
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Не тільки МіГи. Які літаки потрібні Україні, щоб перемогти Росію у небі