Глава МИД Эстонии приехал в Киев: обсудил со Стефанчуком вступление Украины в НАТО

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсал приехал в Киев 21 марта. Он уже побывал на заседании украинского парламента и пообщался с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Верховной Рады Руслана Стефанчука .

Стефанчук поблагодарил Эстонию за оказанную оборонную поддержку и подчеркнул важность ее продолжения для Украины, чтобы окончательно сломать планы России.

Политики обсудили ряд приоритетных вопросов, прежде всего ответственность России: "В частности, создание механизма возмещения ущерба, причиненного РФ, создание реестра убытков и создание спецтрибунала по поводу преступления российской агрессии".

Глава Рады отметил важность санкционного давления против РФ и выразил надежду, что 11 пакет санкций станет действенным против страны-агрессора.

Кроме того, Стефанчук подчеркнул, что сегодня Украина фактически играет роль страны НАТО, сдерживая российскую агрессию.

"Выразил надежду, что в ближайшее время будет подписана декларация президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Эстонии Каи Каллас по евроатлантической интеграции Украины. Это поможет союзникам начать дискуссию по рассмотрению заявки Украины на членство в НАТО", - добавил он.

Напомним, что вчера ЕС согласовал план закупки боеприпасов для Украины, предусматривающий предоставление 1 млн снарядов. Это была инициатива Эстонии.

К тому же в феврале Эстония выделила новый пакет военной помощи Украине.

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