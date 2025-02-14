Росіян не буде на Мюнхенській конференції, вони не отримали акредитацію

Що передувало

Напередодні президент США Дональд Трамп анонсував несподівану зустріч на полях Мюнхенської безпекової конференції. За його словами, вона може пройти за участю представників України та Росії.

"Буде зустріч у Мюнхені завтра. Там буде Росія з нашими людьми. Україну також запрошено, до речі. Я не впевнений, хто яку країну представлятиме. Але це будуть високопоставлені чиновники з Росії, України та США", - сказав Трамп.

Що кажуть організатори

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген закликав з обережністю ставиться до заяви Дональда Трампа щодо того, що в Мюнхені заплановано переговори "високопоставлених" представників США і Росії.

"Ми не акредитували жодного представника російського уряду. А без акредитації сюди не потрапити", - заявив Хойсген.

За його словами, німецький уряд також не видавав відповідні візи представникам російської влади.

Заяви Трампа про переговори щодо війни

Після того, як Трамп анонсував зустріч 14 лютого представників України, Росії та США на Мюнхенській конференції з безпеки, в Офісі президента України заперечили ймовірність подібних переговорів і підкреслили, що українська сторона спочатку має вести переговори з Америкою та Європою.

За даними ЗМІ, переговори з українською стороною в Мюнхені будуть відбуватися в кулуарах.