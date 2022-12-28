Голова Мюнхенської конференції з безпеки закликає посилити тиск на Росію

Як зазначив Хойсген в ефірі німецької радіостанції, було б добре залучити до політичних важелів стосовно Росії також ООН і зробити все можливе, щоб знайти мирне вирішення російської агресивної війни.

"Хоча Росія має великий вплив через своє право вето в Раді безпеки ООН, це не означає, що ООН не може нічого досягти", - зауважив він.

Як приклад Хойсген навів угоду про зерно, укладену, у тому числі, з допомогою генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

"Але Гутерреш міг би зробити більше. Йому все ще належить можливість переконати країни, які не визначилися, посилити дипломатичний тиск на Росію, щоб повернути країну до світового порядку ООН", - наголосив Хойсген.

Він привітав пропозицію України щодо проведення мирного саміту.

Крім того, радіо Deutschlandfunk наводить слова верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, який закликав переслідувати злочини у війні проти України.

"На даний момент можна побоюватися, що більшість винних залишаться безкарними. Якщо їх не судитимуть в Україні чи Росії, державам-членам ООН доведеться розглянути можливість створення міжнародного трибуналу", - заявив він євангельській пресслужбі.