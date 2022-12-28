Глава Мюнхенской конференции по безопасности призывает усилить давление на Россию

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призывает мировое сообщество усилить давление на Российскую Федерацию, дабы закончить войну, и предлагает привлечь к этому ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на радио Deutschlandfunk.
Как отметил Хойсген в эфире немецкой радиостанции, было бы хорошо вовлечь в политические рычаги в отношении России и ООН и сделать все возможное, чтобы найти мирное решение российской агрессивной войны.
"Хотя Россия имеет большое влияние из-за своего права вето в Совбезе ООН, это не означает, что ООН не может ничего достичь", - отметил он.
В качестве примера Хойсген привел соглашение о зерне, заключенное, в том числе, с помощью генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
"Но Гутерреш мог бы сделать больше. Ему все еще предстоит возможность убедить неопределившиеся страны усилить дипломатическое давление на Россию, чтобы вернуть страну в мировой порядок ООН", - подчеркнул Хойсген.
Он приветствовал предложение Украины о проведении мирного саммита.
Кроме того, радио Deutschlandfunk приводит слова верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, призвавшего преследовать преступления в войне против Украины.
"На данный момент можно опасаться, что большинство виновных останутся безнаказанными. Если их не будут судить в Украине или России, государствам-членам ООН придется рассмотреть возможность создания международного трибунала", - заявил он евангельской пресс-службе.
Недавно РБК-Украина сообщало, что Германия не сможет восстановить нормальные отношения с Россией, поскольку Москва продолжает свою войну против Украины.
Напомним, ранее глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявляла, что нормальных отношений западных стран с РФ еще не будет десятки лет, а российский диктатор Владимир Путин - это преступник и террорист.
Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц пообещал вернуться к экономическому сотрудничеству с Россией после окончания войны в Украине.
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