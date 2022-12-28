Глава Мюнхенской конференции по безопасности призывает усилить давление на Россию

Как отметил Хойсген в эфире немецкой радиостанции, было бы хорошо вовлечь в политические рычаги в отношении России и ООН и сделать все возможное, чтобы найти мирное решение российской агрессивной войны.

"Хотя Россия имеет большое влияние из-за своего права вето в Совбезе ООН, это не означает, что ООН не может ничего достичь", - отметил он.

В качестве примера Хойсген привел соглашение о зерне, заключенное, в том числе, с помощью генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

"Но Гутерреш мог бы сделать больше. Ему все еще предстоит возможность убедить неопределившиеся страны усилить дипломатическое давление на Россию, чтобы вернуть страну в мировой порядок ООН", - подчеркнул Хойсген.

Он приветствовал предложение Украины о проведении мирного саммита.

Кроме того, радио Deutschlandfunk приводит слова верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, призвавшего преследовать преступления в войне против Украины.

"На данный момент можно опасаться, что большинство виновных останутся безнаказанными. Если их не будут судить в Украине или России, государствам-членам ООН придется рассмотреть возможность создания международного трибунала", - заявил он евангельской пресс-службе.