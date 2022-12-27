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У Німеччині виключили відновлення нормальних відносин з нинішньою Росією

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Берлін, Вівторок 27 грудня 2022 19:08
У Німеччині виключили відновлення нормальних відносин з нинішньою Росією Фото: Анналена Бербок, голова МЗС Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина не зможе поновити нормальні відносини з Росією, оскільки Москва продовжує свою війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Німеччини Анналени Бербок в інтерв'ю Digi24.

"Ми повинні чітко усвідомлювати: з цією Росією не може бути нормальних відносин. Як і багато росіян, ми хочемо бачити мирну та демократичну Росію, яка не є загрозою для своїх сусідів. Але давайте не будемо мати ілюзій - ми живемо в іншій реальності. Саме тому завданням має бути зміцнення нашої спільної безпеки проти Росії на постійній основі", - наголосила міністр.

Вона також наголосила, що країни Заходу продовжать посилювати санкції проти Росії доти, доки вона продовжує агресивну війну та порушує міжнародне право. За словами Бербок, Україна наразі захищає і свободу Європи.

"Саме тому ми будемо поряд з нею стільки, скільки потрібно - зброєю, гуманітарною та фінансовою підтримкою", - зазначила голова німецького МЗС.

Нагадаємо, раніше голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявляла, що нормальних відносин західних країн із РФ ще не буде десятки років, а російський диктатор Володимир Путін - це злочинець і терорист.

Також ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв повернутись до економічної співпраці з Росією після того, як закінчиться війна в Україні.

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