Голова Міноборони Туреччини обговорив з Шойгу вихід РФ з "зернової угоди": перші деталі

За інформацією відомства, під час розмови з Шойгу Акар підкреслив велике значення продовження "зернової угоди", яка "робить великий внесок у вирішення глобальної продовольчої кризи і показує, що всі проблеми можна вирішити шляхом співпраці та діалогу".

"Очікуємо на перегляд рішення про призупинення ініціативи з експорту зерна, яка є суто людською діяльністю і має бути відокремлена від конфліктних ситуацій", - наводить Міноборони слова Акара.

Зазначимо, про заплановану розмову між міністрами стало відомо ще сьогодні, 31 жовтня, вдень.