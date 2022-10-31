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Глава Минобороны Турции обсудил с Шойгу выход РФ из "зерновой сделки": первые детали

Фото: Хулуси Акар, глава Минобороны Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу. Главной темой обсуждений стал выход России из "зерновой сделки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Турции.

По информации ведомства, в ходе разговора с Шойгу Акар подчеркнул большое значение продления "зерновой сделки", которая "вносит большой вклад в решение глобального продовольственного кризиса и показывает, что все проблемы можно решить путем сотрудничества и диалога".

"Ожидаем пересмотра решения о приостановке инициативы по экспорту зерна, которая является чисто человеческой деятельностью и должна быть отделена от конфликтных ситуаций", - приводит Минобороны слова Акара.

Отметим, о запланированном разговоре между министрами стало известно еще сегодня, 31 октября, днем.

Напомним, ранее Россия заявила о своем выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота с помощью беспилотников".

При этом ООН, Турция и Украина согласовали план перемещения 16 судов по "зерновому коридору" и предупредили об этом Россию.

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