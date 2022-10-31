Глава Минобороны Турции обсудил с Шойгу выход РФ из "зерновой сделки": первые детали

По информации ведомства, в ходе разговора с Шойгу Акар подчеркнул большое значение продления "зерновой сделки", которая "вносит большой вклад в решение глобального продовольственного кризиса и показывает, что все проблемы можно решить путем сотрудничества и диалога".

"Ожидаем пересмотра решения о приостановке инициативы по экспорту зерна, которая является чисто человеческой деятельностью и должна быть отделена от конфликтных ситуаций", - приводит Минобороны слова Акара.

Отметим, о запланированном разговоре между министрами стало известно еще сегодня, 31 октября, днем.