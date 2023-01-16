Голова Міноборони Британії закликав Німеччину дозволити передачу Leopard Україні

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian , про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Чиновник під час свого виступу у британському парламенті нагадав, що Польща хоче надати Україні кілька "Леопардів", як і Фінляндія.

"В даний час все це залежить від рішень уряду Німеччини - не тільки від того, чи німці будуть постачати свої власні Leopard, але і від того, чи дадуть вони дозвіл іншим. Я закликав би моїх німецьких колег зробити це", - підкреслив Воллес.