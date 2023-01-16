Польща очікує, що Німеччина незабаром схвалить відправку Leopard до України

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький дав зрозуміти, що Німеччина незабаром погодиться на відправку танків Leopard 2 до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Польща має намір поставити в Україну "роту" танків Leopard 2 німецького виробництва. Однак таке рішення вимагає схвалення Берліна, який польський уряд постійно критикує за повільність підтримки України важким озброєнням.

"Нам потрібно отримати згоду Німеччини... Але я не можу собі уявити, що це схвалення не буде дано швидко", - сказав Моравецький перед польотом до Берліна в понеділок вранці.