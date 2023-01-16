Глава Минобороны Британии призвал Германию разрешить передачу Leopard Украине

Германии необходимо разрешить другим странам передавать танки Leopard 2 Украине, поскольку несколько государств уже согласовали поставки.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.
Чиновник во время своего выступления в британском парламенте напомнил, что Польша хочет предоставить Украине несколько “Леопардов”, как и Финляндия.
"В настоящее время все это зависит от решений правительства Германии - не только от того, будут ли немцы поставлять свои собственные Leopard, но и от того, дадут ли они разрешение другим. Я бы призвал моих немецких коллег сделать это", - подчеркнул Уоллес.
Напомним, ранее министр обороны Финляндии Микко Савола заявлял, что его страна готова предоставить Украине танки Leopard, но она ждет разрешения Германии.
Также мы писали, что, по словам премьера Польши Матеуша Моравецкого, его страна ожидает скорого согласия насчет поставок танков Leopard в Украину со стороны Германии.
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