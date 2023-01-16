Глава Минобороны Британии призвал Германию разрешить передачу Leopard Украине

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian , об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Чиновник во время своего выступления в британском парламенте напомнил, что Польша хочет предоставить Украине несколько “Леопардов”, как и Финляндия.

"В настоящее время все это зависит от решений правительства Германии - не только от того, будут ли немцы поставлять свои собственные Leopard, но и от того, дадут ли они разрешение другим. Я бы призвал моих немецких коллег сделать это", - подчеркнул Уоллес.