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Фінляндія чекає на рішення Німеччини щодо передачі Україні танків Leopard, - міністр

Новость на русском →
Гельсінкі, Понеділок 16 січня 2023 16:05
Фінляндія чекає на рішення Німеччини щодо передачі Україні танків Leopard, - міністр Фото: міністр оборони Фінляндії Мікко Савола (valtioneuvosto fi)
Автор: Наталія Юрченко

Позиція Фінляндії щодо передачі Україні танків Leopard залежить від рішення Німеччини як країни-виробника.

Відповідну заяву зробив міністр оборони Фінляндії Мікко Савола, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Міністр зазначив, що Фінляндія готова надати танки українським військам. Проте країна очікує на згоду Німеччини щодо постачань.

Також глава Міноборони додав, що питання постачання танків Leopard буде обговорюватися на зустрічі партнерів з оборони України у форматі "Рамштайн", яке пройде 20 січня.

Нагадаємо, раніше Фінляндія заявила про готовність надати Україні німецькі танки Leopard, які має на своєму озброєнні.

Крім того, Польща теж заявила, що направить ЗСУ танки, при умові, що буде створена коаліція для більшої підтримки.

Сьогодні прем'єр Польщі підкреслив, що його країна очікує рішення від Німеччини щодо передачі танків.

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