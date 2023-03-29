Голова Міноборони Британії розкрив дані США про втрати росіян в Україні

Сполучені Штати Америки вважають, що російські окупанти втратили кілька сотень тисяч солдатів після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістку Sky News Дебору Хейнс у Twitter, про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.