ua ru
Ср, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава Минобороны Британии раскрыл данные США о потерях россиян в Украине

Новина українською →
Лондон, Среда 29 марта 2023 15:33
Глава Минобороны Британии раскрыл данные США о потерях россиян в Украине Фото: Бен Уоллес, министр обороны Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки считают, что российские оккупанты потеряли несколько сотен тысяч солдат после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистку Sky News Дебору Хейнс в Twitter, об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Министр рассказал, что, согласно обновленным данным США, потери России в полномасштабной войне против Украины составляют более 220 тысяч убитых и раненых солдат.

При этом чиновник не назвал конкретные числа ликвидированных и раненых военных РФ.

Стоит заметить, что, согласно последним данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили уже 172 340 российских оккупантов.

Напомним, ранее стало известно, что росСМИ за две недели установили из открытых источников более тысячи новых имен убитых россиян.

Также мы писали, что россияне за сутки потеряли более 200 солдат в районе Бахмута.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Великобритания Войска РФ Война России против Украины
NEWS
Контрнаступление планируется по нескольким направлениям: Резников назвал сроки
Контрнаступление планируется по нескольким направлениям: Резников назвал сроки
DAILY
Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне пытаются окружить Авдеевку и чем она важна для армии Путина