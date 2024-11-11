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Голова Міноборони Британії про можливий дзвінок Трампа Путіну: хороший знак для України

Лондон, Понеділок 11 листопада 2024 20:44
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Голова Міноборони Британії про можливий дзвінок Трампа Путіну: хороший знак для України Фото: Джон Хілі, міністр оборони Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Можлива телефонна розмова Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним є хорошим знаком для України. Такий дзвінок може свідчити, що Вашингтон продовжить підтримувати українців.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як заявив Хілі під час виступу в британській Палаті громад, якщо чутки про розмову Трампа з Путіним правдиві, то це "дуже хороший перший крок і ранній знак" того, що адміністрація Трампа підтримуватиме Україну.

За словами міністра, він очікує, що Трамп "визнає, що це відповідає інтересам Америки".

"Якщо такі країни як Росія можуть силою перекроювати міжнародні кордони, це сигнал, який підриває безпеку всіх країн", - підкреслив Хілі.

Чутки про розмову Трампа та Путіна

Нагадаємо, вчора, 10 листопада, видання The Washington Post з посиланням на джерело написало, що Дональд Трамп уже провів переговори з Володимиром Путіним. Розмова нібито відбулася у четвер, 7 листопада.

Зокрема, Трамп нібито висловив зацікавленість у тому, щоб продовжувати контакт і надалі, щоб знайти спосіб вирішити війну в Україні.

При цьому вже сьогодні, 11 листопада, речник президента РФ Дмитро Пєсков запевнив, що такої телефонної розмови нібито не було. При цьому планів провести такий дзвінок також немає.

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