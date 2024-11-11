Голова Міноборони Британії про можливий дзвінок Трампа Путіну: хороший знак для України

Можлива телефонна розмова Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним є хорошим знаком для України. Такий дзвінок може свідчити, що Вашингтон продовжить підтримувати українців.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Як заявив Хілі під час виступу в британській Палаті громад, якщо чутки про розмову Трампа з Путіним правдиві, то це "дуже хороший перший крок і ранній знак" того, що адміністрація Трампа підтримуватиме Україну.

За словами міністра, він очікує, що Трамп "визнає, що це відповідає інтересам Америки".

"Якщо такі країни як Росія можуть силою перекроювати міжнародні кордони, це сигнал, який підриває безпеку всіх країн", - підкреслив Хілі.