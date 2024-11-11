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У Кремлі заявили, що розмови Трампа з Путіним поки що не було

Москва, Понеділок 11 листопада 2024 12:09
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У Кремлі заявили, що розмови Трампа з Путіним поки що не було Фото: Пєсков заперечує розмову Трампа з Путіним (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кремль спростував повідомлення про те, що обраний президент США Дональд Трамп останніми днями спілкувався з Володимиром Путіним. Конкретних планів переговорів наразі немає.

Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це повністю не відповідає дійсності. Це чиста вигадка. Це просто хибна інформація", - заявив журналістам Дмитро Пєсков. - Жодної розмови не було".

За його словами, це нібито "найнаочніший приклад якості тієї інформації, яку зараз публікують іноді навіть у досить шанованих виданнях".

Пєсков повідомив журналістам, що "конкретних планів" щодо контактів Путіна та Трампа поки немає, про що Путін заявив у засідання "Валдайського клубу" в Сочі.

Раніше Washington Post повідомила, що Путін і Трамп говорили 7 листопада і обговорювали мету миру в Європі. За даними газети, Трамп порадив Путіну не загострювати війну в Україні та нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.

У публікації було сказано, що Київ був проінформований про дзвінок і не заперечував проти того, щоб розмова відбулася. Проте речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив у коментарі Reuters, що ця інформація не відповідає дійсності і українська сторона нічого про це не знала.

Про цей дзвінок також повідомило агентство Reuters, яке повідомило, що Трамп переговорив із Путіним і порадив йому не загострювати війну в Україні.

У ході передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що після своєї перемоги поговорить з Путіним та Володимиром Зеленським, після чого "ми укладемо угоду протягом 24 годин".

Трамп провів телефонну розмову з Зеленським наступного дня після перемоги - 6 листопада.

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Володимир Путін Дональд Трамп
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