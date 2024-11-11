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Глава Минобороны Британии о возможном звонке Трампа Путину: хороший знак для Украины

Лондон, Понедельник 11 ноября 2024 20:44
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Глава Минобороны Британии о возможном звонке Трампа Путину: хороший знак для Украины Фото: Джон Хили, министр обороны Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Возможный телефонный разговор Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным является хорошим знаком для Украины. Такой звонок может свидетельствовать о том, что Вашингтон продолжит поддерживать украинцев.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как заявил Хили во время выступления в британской Палате общин, если слухи о разговоре Трампа с Путиным правдивы, то это "очень хороший первый шаг и ранний знак" того, что администрация Трампа будет поддерживать Украину.

По словам министра, он ожидает, что Трамп "признает, что это соответствует интересам Америки".

"Если такие страны, как Россия, могут силой перекраивать международные границы, это сигнал, который подрывает безопасность всех стран", - подчеркнул Хили.

Слухи о разговоре Трампа и Путина

Напомним, вчера, 10 ноября, издание The Washington Post со ссылкой на источник написало, что Дональд Трамп уже провел переговоры с Владимиром Путиным. Разговор якобы состоялся в четверг, 7 ноября.

В частности, Трамп якобы выразил заинтересованность в том, чтобы продолжать контакт и дальше, чтобы найти способ разрешить войну в Украине.

При этом уже сегодня, 11 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что такого телефонного разговора якобы не было. При этом планов провести такой звонок также нет.

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