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Голова МІ-6 закликав росіян об'єднатись з розвідкою, щоб завершити війну

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Середа 19 липня 2023 12:58
Голова МІ-6 закликав росіян об'єднатись з розвідкою, щоб завершити війну Фото: Річард Мур, голова МІ-6 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Голова британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 Річард Мур звернувся до росіян з закликом "об'єднати зусилля" з його розвідувальною службою й покласти край кровопролиттю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час своєї промови в посольстві Великої Британії в Празі Мур заявив, що перспективи відновлення Росією своїх позицій в Україні малоймовірні. Також він порівняв нинішню ситуацію в Україні з Празькою весною 1968 року, коли Радянський Союз скасував лібералізаційні реформи.

"Ставши свідками продажності, міжусобиць і бездушної некомпетентності своїх лідерів - людського фактору в його найгіршому прояві - багато росіян борються з тими ж дилемами, що і їхні попередники в 1968 році. Я запрошую їх зробити те, що інші зробили за останні 18 місяців, і об'єднати зусилля з нами. Наші двері завжди відкриті... З нами їхні таємниці будуть у безпеці, і разом ми працюватимемо над тим, щоб покласти край кровопролиттю", - заявив Мур.

Зокрема, під час виступу Мур:

  • назвав рішення Ірану допомагати Росії безпілотниками "безсовісним" й таким, що спровокувало внутрішні чвари всередині Тегерану;
  • попередив про те, що Китай й Росія намагаються оволодіти такими технологіями, як штучний інтелект й квантове обчислення.

Він відзначив, що ШІ доповнить роботу розвідувальних служб, а не замінить людей, які можуть розкривати таємниці, недоступні для технологій.

"Унікальні характеристики людських агентів у потрібних місцях стануть ще більш значущими. Людський інтелект в епоху штучного інтелекту все частіше визначатиметься як те, що машини не можуть робити, хоча ми повинні очікувати, що межа можливостей машин буде просуватися з вражаючою швидкістю", - пояснив Мур.

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