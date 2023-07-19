Глава МИ-6 призвал россиян объединиться с разведкой, чтобы завершить войну
Глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур обратился к россиянам с призывом "объединить усилия" с его разведывательной службой и положить конец кровопролитию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Во время своей речи в посольстве Великобритании в Праге Мур заявил, что перспективы восстановления Россией своих позиций в Украине маловероятны. Также он сравнил нынешнюю ситуацию в Украине с Пражской весной 1968 года, когда Советский Союз отменил либерализационные реформы.
"Став свидетелями продажности, междоусобиц и бездушной некомпетентности своих лидеров - человеческого фактора в его худшем проявлении - многие россияне борются с теми же дилеммами, что и их предшественники в 1968 году. Я приглашаю их сделать то, что другие сделали за последние 18 месяцев, и объединить усилия с нами. Наши двери всегда открыты... С нами их тайны будут в безопасности, и вместе мы будем работать над тем, чтобы положить конец кровопролитию", - заявил Мур.
В частности, во время выступления Мур:
- назвал решение Ирана помогать России беспилотниками "бессовестным" и таким, что спровоцировало внутренние раздоры внутри Тегерана;
- предупредил о том, что Китай и Россия пытаются овладеть такими технологиями, как искусственный интеллект и квантовое вычисление.
Он отметил, что ИИ дополнит работу разведывательных служб, а не заменит людей, которые могут раскрывать тайны, недоступные для технологий.
"Уникальные характеристики человеческих агентов в нужных местах станут еще более значимыми. Человеческий интеллект в эпоху искусственного интеллекта все чаще будет определяться как то, что машины не могут делать, хотя мы должны ожидать, что предел возможностей машин будет продвигаться с поразительной скоростью", - пояснил Мур.
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