Голова МАГАТЕ звернеться до Радбезу ООН з приводу безпекової зони навколо ЗАЕС

В четвер, 27 жовтня, керівництво МАГАТЕ виступить в Раді безпеки Організації об’єднаних націй з закликом створити безпекову зону навколо Запорізької АЕС

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова директора організації Рафаеля Гроссі на заході Nuclear Power in the 21st Century .

Після своєї основної промови Гроссі заявив, що є ще одна новина, яку він має повідомити публіці.

"Нам потрібно запобігти великій ядерній аварії, тож завтра я покину вас на декілька годин, щоб виступити перед Радбезом ООН по темі створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС", - заявив він.