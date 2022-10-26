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Глава МАГАТЭ обратится в Совбез ООН по поводу зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В четверг, 27 октября, руководство МАГАТЭ выступит в Совбезе Организации объединенных наций с призывом создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова директора организации Рафаэля Гросси на мероприятии Nuclear Power in the 21st Century.

После своей основной речи Гросси заявил, что есть еще одна новость, которую он должен сообщить публике.

"Нам нужно предотвратить крупную ядерную аварию, поэтому завтра я оставлю вас на несколько часов, чтобы выступить перед Совбезом ООН по теме создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС", - заявил он.

Напомним, что 13 октября Рафаэль Гросси посетил Украину – во время визита он провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой . Основной темой разговора стало создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Перед этим глава МАГАТЭ встретился с президентом России Владимиром Путиным .

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ЗапорожьеАЭСМАГАТЭ