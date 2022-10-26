Глава МАГАТЭ обратится в Совбез ООН по поводу зоны безопасности вокруг ЗАЭС

В четверг, 27 октября, руководство МАГАТЭ выступит в Совбезе Организации объединенных наций с призывом создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова директора организации Рафаэля Гросси на мероприятии Nuclear Power in the 21st Century .

После своей основной речи Гросси заявил, что есть еще одна новость, которую он должен сообщить публике.

"Нам нужно предотвратить крупную ядерную аварию, поэтому завтра я оставлю вас на несколько часов, чтобы выступить перед Совбезом ООН по теме создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС", - заявил он.