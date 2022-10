Глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в создании защитной зоны для ЗАЭС

"Прибыл в Польшу по ночному поезду из Украины после интенсивной недели консультаций с Россией и Украиной. Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС - ситуация на станции неприемлема, и нам нужны немедленные действия для ее защиты", - заявил Гросси.

