Голова контртерористичного центру США звільнився з гучною заявою про Трампа та Іран

У своїй заяві для президента Дональда Трампа Кент написав, що не може підтримувати війну проти Ірану.

"Очевидно, що ми почали цю війну під тиском Ізраїлю та його впливового американського лобі", - вважає він.

За словами Кента, на початку другого президентського терміну Трампа його політику "Америка насамперед" було "підірвано високопоставленими ізраїльськими чиновниками і впливовими представниками американських ЗМІ".

"Цю "інформаційну бульбашку" використовували, щоб ввести вас в оману і змусити повірити, що Іран становив безпосередню загрозу для США і що під час нанесення удару зараз є ясний шлях до швидкої перемоги", - пише директор контртерористичного центру США в заяві для Трампа.

Кент додав, що як ветеран і чоловік загиблої військовослужбовця, він не може підтримувати відправлення американців на війну, яка "не виправдовує ціну американських життів".

"Час для рішучих дій настав. Ви можете змінити курс і намітити новий шлях для нашої країни, або дозволити нам далі скочуватися до занепаду і хаосу. Карти у вас на руках", - зазначив він.

Реакція Білого дому

Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що у Трампа "були вагомі та переконливі докази того, що Іран збирався першим завдати удару Сполученим Штатам".

"Головнокомандувач визначає, що є загрозою, а що ні, тому що саме він уповноважений на це відповідно до Конституції - і тому що американський народ пішов на виборчі дільниці і довірив йому, і тільки йому, ухвалення таких остаточних рішень", - додала вона.

Лівітт назвала абсурдним твердження Кента про те, що Трамп вирішив воювати з Іраном під впливом інших держав.