Голова контртерористичного центру США звільнився з гучною заявою про Трампа та Іран

Директор контртерористичного центру США Джо Кент подав у відставку. Причиною стала його незгода з американською війною проти Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кента в соцмережі X і CNN.
У своїй заяві для президента Дональда Трампа Кент написав, що не може підтримувати війну проти Ірану.
"Очевидно, що ми почали цю війну під тиском Ізраїлю та його впливового американського лобі", - вважає він.
За словами Кента, на початку другого президентського терміну Трампа його політику "Америка насамперед" було "підірвано високопоставленими ізраїльськими чиновниками і впливовими представниками американських ЗМІ".
"Цю "інформаційну бульбашку" використовували, щоб ввести вас в оману і змусити повірити, що Іран становив безпосередню загрозу для США і що під час нанесення удару зараз є ясний шлях до швидкої перемоги", - пише директор контртерористичного центру США в заяві для Трампа.
Кент додав, що як ветеран і чоловік загиблої військовослужбовця, він не може підтримувати відправлення американців на війну, яка "не виправдовує ціну американських життів".
"Час для рішучих дій настав. Ви можете змінити курс і намітити новий шлях для нашої країни, або дозволити нам далі скочуватися до занепаду і хаосу. Карти у вас на руках", - зазначив він.
Прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що у Трампа "були вагомі та переконливі докази того, що Іран збирався першим завдати удару Сполученим Штатам".
"Головнокомандувач визначає, що є загрозою, а що ні, тому що саме він уповноважений на це відповідно до Конституції - і тому що американський народ пішов на виборчі дільниці і довірив йому, і тільки йому, ухвалення таких остаточних рішень", - додала вона.
Лівітт назвала абсурдним твердження Кента про те, що Трамп вирішив воювати з Іраном під впливом інших держав.
Нагадаємо, ще 4 березня стало відомо, що американські сенатори-демократи хочуть розглянути резолюцію для того, щоб взяти під контроль нові удари Трампа по Ірану.
Така ініціатива зіткнулася зі спротивом республіканців, які вважають, що американському лідеру необхідно "довести справу до кінця".