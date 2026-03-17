Глава контртеррористического центра США уволился с громким заявлением о Трампе и Иране

В своем заявлении для президента Дональда Трампа Кент написал, что не может поддерживать войну против Ирана.

"Очевидно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного американского лобби", - считает он.

По словам Кента, в начале второго президентского срока Трампа его политика "Америка прежде всего" была "подорвана высокопоставленными израильскими чиновниками и влиятельными представителями американских СМИ".

"Этот "информационный пузырь" использовался, чтобы ввести вас в заблуждение и заставить поверить, что Иран представлял непосредственную угрозу для США и что при нанесении удара сейчас существует ясный путь к быстрой победе", - пишет директор контртеррористического центра США в заявлении для Трампа.

Кент добавил, что как ветеран и супруг погибшей военнослужащей, он не может поддерживать отправку американцев на войну, которая "не оправдывает цену американских жизней".

"Время для решительных действий настало. Вы можете изменить курс и наметить новый путь для нашей страны, или позволить нам дальше скатываться к упадку и хаосу. Карты у вас на руках", - отметил он.

Реакция Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что у Трампа "были веские и убедительные доказательства того, что Иран собирался первым нанести удар по Соединенным Штатам".

"Главнокомандующий определяет, что представляет собой угрозу, а что нет, потому что именно он уполномочен на это в соответствии с Конституцией - и потому что американский народ пошел на избирательные участки и доверил ему, и только ему, принятие таких окончательных решений", - добавила она.

Ливитт назвала абсурдным утверждение Кента о том, что Трамп решил воевать с Ираном под влиянием других государств.