Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Глава контртеррористического центра США уволился с громким заявлением о Трампе и Иране

17:27 17.03.2026 Вт
2 мин
Джо Кент считает, что война с Ираном бессмысленна для США
aimg Иван Носальский
Фото: Джо Кент (x.com/NCTCKent)

Директор контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку. Причиной стало его несогласие с американской войной против Ирана.

В своем заявлении для президента Дональда Трампа Кент написал, что не может поддерживать войну против Ирана.

"Очевидно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного американского лобби", - считает он.

По словам Кента, в начале второго президентского срока Трампа его политика "Америка прежде всего" была "подорвана высокопоставленными израильскими чиновниками и влиятельными представителями американских СМИ".

"Этот "информационный пузырь" использовался, чтобы ввести вас в заблуждение и заставить поверить, что Иран представлял непосредственную угрозу для США и что при нанесении удара сейчас существует ясный путь к быстрой победе", - пишет директор контртеррористического центра США в заявлении для Трампа.

Кент добавил, что как ветеран и супруг погибшей военнослужащей, он не может поддерживать отправку американцев на войну, которая "не оправдывает цену американских жизней".

"Время для решительных действий настало. Вы можете изменить курс и наметить новый путь для нашей страны, или позволить нам дальше скатываться к упадку и хаосу. Карты у вас на руках", - отметил он.

Реакция Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что у Трампа "были веские и убедительные доказательства того, что Иран собирался первым нанести удар по Соединенным Штатам".

"Главнокомандующий определяет, что представляет собой угрозу, а что нет, потому что именно он уполномочен на это в соответствии с Конституцией - и потому что американский народ пошел на избирательные участки и доверил ему, и только ему, принятие таких окончательных решений", - добавила она.

Ливитт назвала абсурдным утверждение Кента о том, что Трамп решил воевать с Ираном под влиянием других государств.

Демократы против войны с Ираном

Напомним, еще 4 марта стало известно, что американские сенаторы-демократы хотят рассмотреть резолюцию для того, чтобы взять под контроль новые удары Трампа по Ирану.

Такая инициатива столкнулась с сопротивлением республиканцев, которые считают, что американскому лидеру необходимо "довести дело до конца".

