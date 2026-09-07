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Голова ГУР назвав головні цілі Росії на зиму: "Не можу вас порадувати"

12:41 07.09.2026 Пн
3 хв
Країна повинна підготуватись до ударів РФ, і розвідка знає цілі ворога
aimg Олена Чупровська
Голова ГУР назвав головні цілі Росії на зиму: "Не можу вас порадувати" Фото: керівник ГУР Олег Іващенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Цієї осені та зими Україну накриють комбіновані удари - балістика, крилаті ракети, реактивні "Шахеди" і нові баражуючі боєприпаси вдарять по енергетиці та теплових станціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника ГУР Олега Іващенка "Укрінформу".

Які цілі обере Росія цієї зими

Начальник ГУР сказав, що не може заспокоїти українців і має говорити об'єктивно. Розвідка знає, по яких об'єктах планує бити ворог, якою зброєю і приблизно коли.

"Я не можу вас порадувати і не можу вводити людей в оману. Як керівник розвідки повинен говорити об'єктивно. Люди мають це розуміти, а наша країна - готуватися до цього", - зазначив Олег Іващенко.

За його словами, головне завдання Росії - зменшити військовий потенціал України та її ударні спроможності. Ворог б'є по місцях зберігання боєприпасів і намагається знищити оборонні виробництва.

Чим ближче холоди, тим частіше цілями ставатимуть енергетичні об'єкти та теплові станції, від яких залежить життя міст і сіл.

Голова ГУР назвав головні цілі Росії на зиму: &quot;Не можу вас порадувати&quot;Фото: керівник ГУР Олег Іващенко про плани РФ на зиму (інфографіка РБК-Україна)

Реактивні "Шахеди" і нові баражуючі боєприпаси

Розвідка фіксує суттєве збільшення частки реактивних "Шахедів" у російських атаках - їхня кількість може сягати ста двадцяти, трьохсот чи навіть п'ятисот за добу. Одночасно ворог застосовує балістичні й крилаті ракети та безпілотники.

Окремо з'являються нові баражуючі боєприпаси - щось середнє між реактивним дроном і крилатою ракетою. Вони можуть розвивати швидкість п'ятсот-сімсот кілометрів на годину і запускатися з повітряних або наземних платформ.

Особливості нової зброї:

  • висока точність завдяки штучному інтелекту й машинному зору;
  • запуск як з повітря, так і з землі;
  • маса бойової частини боєприпасів "Бандероль" та "Дань-Т" перевищує сто тридцять кілограмів - у кілька разів більше, ніж у дронів типу "Shahed" чи "Герань" (п'ятдесят-дев'яносто кілограмів);
  • більша автономність і менша залежність від зовнішнього управління, що ускладнює протидію.

Балістика залишається головною проблемою для ППО

За словами Іващенка, балістичні ракети - "Іскандери" і "Циркони" - лишаються одним із найскладніших типів цілей для перехоплення. Для протидії їм потрібні потужні протиракетні спроможності і достатня кількість ракет.

Росія одночасно застосовує балістику, крилаті ракети, реактивні "Шахеди" та баражуючі боєприпаси, тому системі протиповітряної оборони доводиться вирішувати кілька завдань одразу.

"Противник адаптується. І наше завдання - адаптуватися швидше", - наголосив начальник ГУР.

Він додав, що розвідка працює у прямому контакті з Повітряними силами: передає інформацію про загрози, а ті готуються збивати засоби повітряного нападу.

Окремою проблемою залишається достатня кількість ракет PAC-3 до комплексів Patriot для захисту від балістики. За словами Іващенка, над цим працюють президент України Володимир Зеленський, Офіс Президента, дипломати та розвідка.

Україна вже готується до зими

Ще 4 вересня радник президента України з питань технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов пояснив виданню DOU, чому голоду не буде.

Річ у тім, що український продовольчий ринок надто тісно переплетений з європейським, і будь-яку нішу партнери швидко заповнять.

А от генератори та павербанки він порадив купувати вже сьогодні - поки на них не підняли ціни через ажіотаж.

Як повідомляло РБК-Україна, у столиці взялися накопичувати продовольчі та питні резерви на випадок тривалих блекаутів.

Ці запаси підуть на пункти незламності, а також на допомогу постраждалим від надзвичайних ситуацій і рятувальникам, які працюватимуть на місцях.

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