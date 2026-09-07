ua en ru
Пн, 07 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Глава ГУР назвал главные цели России на зиму: "Не могу вас порадовать"

12:41 07.09.2026 Пн
3 мин
Страна должна подготовиться к ударам РФ, и разведка знает цели врага
aimg Елена Чупровская
Глава ГУР назвал главные цели России на зиму: "Не могу вас порадовать" Фото: руководитель ГУР Олег Иващенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Этой осенью и зимой Украину накроют комбинированные удары - баллистика, крылатые ракеты, реактивные "Шахеды" и новые баражирующие боеприпасы ударят по энергетике и тепловым станциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника ГУР Олега Иващенко "Укринформу".

Какие цели выберет Россия этой зимой

Начальник ГУР сказал, что не может успокоить украинцев и должен говорить объективно. Разведка знает, по каким объектам планирует бить враг, каким оружием и примерно когда.

"Я не могу вас порадовать и не могу вводить людей в заблуждение. Как руководитель разведки должен говорить объективно. Люди должны это понимать, а наша страна - готовиться к этому", – отметил Олег Иващенко.

По его словам, главная задача России - уменьшить военный потенциал Украины и ее ударные способности. Враг бьет по местам хранения боеприпасов и пытается уничтожить оборонные производства.

Чем ближе холода, тем чаще целями будут становиться энергетические объекты и тепловые станции, от которых зависит жизнь городов и сел.

Глава ГУР назвал главные цели России на зиму: &quot;Не могу вас порадовать&quot;Фото: руководитель ГУР Олег Иващенко о планах РФ на зиму (инфографика РБК-Украина)

Реактивные "Шахеды" и новые баражирующие боеприпасы

Разведка фиксирует существенное увеличение доли реактивных "Шахедов" в российских атаках - их количество может достигать ста двадцати, трехсот или даже пятисот в сутки. Одновременно враг применяет баллистические и крылатые ракеты и беспилотники.

Отдельно появляются новые баражирующие боеприпасы - нечто среднее между реактивным дроном и крылатой ракетой. Они могут развивать скорость в пятьсот-семьсот километров в час и запускаться с воздушных или наземных платформ.

Особенности нового оружия:

  • высокая точность благодаря искусственному интеллекту и машинному зрению;
  • запуск как с воздуха, так и с земли;
  • масса боевой части боеприпасов "Бандероль" и "Дань-Т" превышает сто тридцать килограммов - в несколько раз больше, чем у дронов типа "Shahed" или "Герань" (пятьдесят-девяносто килограммов);
  • большая автономность и меньшая зависимость от внешнего управления, что усложняет противодействие.

Баллистика остается главной проблемой для ПВО

По словам Иващенко, баллистические ракеты – "Искандеры" и "Цирконы" – остаются одним из самых сложных типов целей для перехвата. Для противодействия им требуются мощные противоракетные возможности и достаточное количество ракет.

Россия одновременно применяет баллистику, крылатые ракеты, реактивные "Шахеды" и боражирующие боеприпасы, поэтому системе противовоздушной обороны приходится решать несколько задач сразу.

"Противник адаптируется. И наша задача - адаптироваться быстрее", - подчеркнул начальник ГУР.

Он добавил, что разведка работает в прямом контакте с воздушными силами: передает информацию об угрозах, а те готовятся сбивать средства воздушного нападения.

Отдельной проблемой остается достаточное количество ракет PAC-3 в комплексах Patriot для защиты от баллистики. По словам Иващенко, над этим работают президент Украины Владимир Зеленский, офис президента, дипломаты и разведка.

Украина уже готовится к зиме

Еще 4 сентября советник президента Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов объяснил изданию DOU, почему голода не будет.

Дело в том, что украинский продовольственный рынок слишком тесно переплетен с европейским и любую нишу партнеры быстро заполнят.

А вот генераторы и павербанки он посоветовал покупать уже сегодня – пока на них не подняли цены из-за ажиотажа.

Как сообщало РБК-Украина, в столице взялись накапливать продовольственные и питьевые резервы на случай продолжительных блекаутов.

Эти запасы пойдут на пункты несокрушимости, а также на помощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и спасателям, которые будут работать на местах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине
Новости
Суд избрал меру пресечения Елизавете "Музе" Ивахненко по делу "Карфаген"
Суд избрал меру пресечения Елизавете "Музе" Ивахненко по делу "Карфаген"
Аналитика
Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"