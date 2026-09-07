Глава ГУР назвал главные цели России на зиму: "Не могу вас порадовать"
Этой осенью и зимой Украину накроют комбинированные удары - баллистика, крылатые ракеты, реактивные "Шахеды" и новые баражирующие боеприпасы ударят по энергетике и тепловым станциям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника ГУР Олега Иващенко "Укринформу".
Какие цели выберет Россия этой зимой
Начальник ГУР сказал, что не может успокоить украинцев и должен говорить объективно. Разведка знает, по каким объектам планирует бить враг, каким оружием и примерно когда.
"Я не могу вас порадовать и не могу вводить людей в заблуждение. Как руководитель разведки должен говорить объективно. Люди должны это понимать, а наша страна - готовиться к этому", – отметил Олег Иващенко.
По его словам, главная задача России - уменьшить военный потенциал Украины и ее ударные способности. Враг бьет по местам хранения боеприпасов и пытается уничтожить оборонные производства.
Чем ближе холода, тем чаще целями будут становиться энергетические объекты и тепловые станции, от которых зависит жизнь городов и сел.
Фото: руководитель ГУР Олег Иващенко о планах РФ на зиму (инфографика РБК-Украина)
Реактивные "Шахеды" и новые баражирующие боеприпасы
Разведка фиксирует существенное увеличение доли реактивных "Шахедов" в российских атаках - их количество может достигать ста двадцати, трехсот или даже пятисот в сутки. Одновременно враг применяет баллистические и крылатые ракеты и беспилотники.
Отдельно появляются новые баражирующие боеприпасы - нечто среднее между реактивным дроном и крылатой ракетой. Они могут развивать скорость в пятьсот-семьсот километров в час и запускаться с воздушных или наземных платформ.
Особенности нового оружия:
- высокая точность благодаря искусственному интеллекту и машинному зрению;
- запуск как с воздуха, так и с земли;
- масса боевой части боеприпасов "Бандероль" и "Дань-Т" превышает сто тридцать килограммов - в несколько раз больше, чем у дронов типа "Shahed" или "Герань" (пятьдесят-девяносто килограммов);
- большая автономность и меньшая зависимость от внешнего управления, что усложняет противодействие.
Баллистика остается главной проблемой для ПВО
По словам Иващенко, баллистические ракеты – "Искандеры" и "Цирконы" – остаются одним из самых сложных типов целей для перехвата. Для противодействия им требуются мощные противоракетные возможности и достаточное количество ракет.
Россия одновременно применяет баллистику, крылатые ракеты, реактивные "Шахеды" и боражирующие боеприпасы, поэтому системе противовоздушной обороны приходится решать несколько задач сразу.
"Противник адаптируется. И наша задача - адаптироваться быстрее", - подчеркнул начальник ГУР.
Он добавил, что разведка работает в прямом контакте с воздушными силами: передает информацию об угрозах, а те готовятся сбивать средства воздушного нападения.
Отдельной проблемой остается достаточное количество ракет PAC-3 в комплексах Patriot для защиты от баллистики. По словам Иващенко, над этим работают президент Украины Владимир Зеленский, офис президента, дипломаты и разведка.
Украина уже готовится к зиме
Еще 4 сентября советник президента Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов объяснил изданию DOU, почему голода не будет.
Дело в том, что украинский продовольственный рынок слишком тесно переплетен с европейским и любую нишу партнеры быстро заполнят.
А вот генераторы и павербанки он посоветовал покупать уже сегодня – пока на них не подняли цены из-за ажиотажа.
Как сообщало РБК-Украина, в столице взялись накапливать продовольственные и питьевые резервы на случай продолжительных блекаутов.
Эти запасы пойдут на пункты несокрушимости, а также на помощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и спасателям, которые будут работать на местах.