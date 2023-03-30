ua ru
Чт, 30 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Голова фінансового комітету Ради запропонував змінити керівництво податкової, митниці та БЕП

Новость на русском →
Україна, Четвер 30 березня 2023 09:29
Голова фінансового комітету Ради запропонував змінити керівництво податкової, митниці та БЕП Фото: голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Нове керівництво податкової, митниці та БЕП, обране на відкритому конкурсі, має отримати карт-бланш на п'ять років та проводити реформи.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

"Я взагалі вважаю, що у податковій, у митниці та Бюро економічної безпеки необхідно провести відкритий конкурс за участю міжнародників", - сказав він.

За його словами, під час цього процес може змінитися керівництво. "Чому ні? Нехай це керівництво теж бере участь і прибере приставку в.о., якщо доведе свою ефективність, чи піде. Дати можливість людям нормально взяти участь у конкурсі та отримати карт-бланш на п'ять років, нормально та послідовно провести реформи", - додав він.

Гетманцев також наголосив на необхідності перезавантаження митниці, де немає серйозних змін. "Просто керівництво змінювали, а це дуже поверхова зміна. Для того щоб перезавантажити митницю та податкову, необхідно, по-перше, провести відкритий конкурс, щоб прийшла команда хоча б із 5-річними гарантіями, що її не змінюватимуть за якимись політичними. міркувань", - повідомив депутат від "Слуги народу".

За його словами, необхідно вибудувати жорстку ієрархію у системі митної служби, що вже зроблено у податковій.

"Необхідно прибрати керівників регіональних митниць, запровадити постійну внутрішню ротацію на митниці. Відмовитися від призначень "за дзвінком". Необхідно прибрати правоохоронців з митних постів. Це біда. Також впровадити інструменти, про які дуже багато говорять, але чомусь не роблять досі пір. Наприклад, спільні пункти пропуску. Поляки до цього готові, чому ми ні?" - додав голова фінансового комітету Ради.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, у 2022 роцінайбільша чисельність працівників була у Державній податковій службі, - 23,2 тисячі осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Податки Верховна рада
NEWS
Погода критична для кораблів, авіації та "Шахедів". Гуменюк про загрозу нової атаки РФ
Погода критична для кораблів, авіації та "Шахедів". Гуменюк про загрозу нової атаки РФ
DAILY
Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Данило Гетманцев: Завжди є хтось, хто хоче зіграти у рулетку з державою