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Глава финансового комитета Рады предложил сменить руководство налоговой, таможни и БЭП

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Украина, Четверг 30 марта 2023 09:29
Глава финансового комитета Рады предложил сменить руководство налоговой, таможни и БЭП Фото: глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Новое руководство налоговой, таможни и БЭП, избранное на открытом конкурсе, должно получить карт-бланш на пять лет и проводить реформы.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

"Я вообще считаю, что в налоговой, в таможне и Бюро экономической безопасности необходимо провести открытый конкурс с участием международников", - сказал он.

По его словам в ходе этого процесс может смениться руководство. "Почему нет? Пусть это руководство тоже принимает участие и уберет приставку и.о., если докажет свою эффективность, или уйдет. Дать возможность людям нормально принять участие в конкурсе и получить карт-бланш на пять лет, нормально и последовательно провести реформы",- сказал он.

Гетманцев также отметил необходимость перезагрузка таможни, где нет серьезных изменений. "Просто руководство меняли, а это очень поверхностное изменение. Для того чтобы перезагрузить таможню и налоговую, необходимо, во-первых, провести открытый конкурс, чтобы пришла команда хотя бы с 5-летними гарантиями, что ее не будут менять по каким-то политическим соображениям", - сообщил депутат от "Слуги народа".

По его словам, необходимо выстроить жесткую иерархию в системе таможенной службы, что уже сделано в налоговой.

"Необходимо убрать руководителей региональных таможен, ввести постоянную внутреннюю ротацию на таможне. Отказаться от назначений "по звонку". Необходимо убрать правоохранителей с таможенных постов. Это беда. Также внедрить инструменты, о которых очень много говорят, но почему-то не делают до сих пор. Например, совместные пункты пропуска. Поляки к этому готовы, почему мы нет?" - добавил глава финансового комитета Рады.

Напомним, по данным Минфина, в 2022 году наибольшая численность работников была в Государственной налоговой службе, - 23,2 тысячи человек.

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