Голова Євроради закликав Китай "використати вплив" на РФ, щоб завершити війну в Україні

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Від початку повномасштабної війни Китай нібито займає нейтральну позицію, закликаючи до мирного врегулювання конфлікту дипломатичним шляхом. Пекін не засудив відкрито російське вторгнення, втім, виступав за "повагу до суверенітету всіх країн".

Водночас Китай зберігає тісні економічні та політичні зв’язки з Росією, включно зі зростанням торгівлі.

Як писали ЗМІ, під час зустрічі з головною дипломаткою Європейського союзу (ЄС) Каєю Каллас глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Ван І заявив, що Пекін не може допустити поразки Росії у війні проти України.

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