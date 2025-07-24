RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Глава Евросовета призвал Китай "использовать влияние" на РФ, чтобы завершить войну в Украине

Фото: Антониу Кошта, председатель Европейского Совета (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китай должен использовать свое влияние на Российскую Федерацию (РФ), чтобы она придерживалась Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и остановила полномасштабную войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейского совета Антонио Кошту, которого цитирует la Repubblica.

Как пишет издание, призыв принудить Россию к миру прозвучал в сопровождении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, во время встречи в Большом зале народа с китайским лидером Си Цзиньпином.

По словам Кошты, он хочет призвать Китай "как постоянного члена Совета Безопасности, использовать свое влияние на Россию, чтобы она придерживалась Устава ООН и прекратила агрессивную войну против Украины".

 

Позиция Китая по отношению к войне в Украине

С начала полномасштабной войны Китай якобы занимает нейтральную позицию, призывая к мирному урегулированию конфликта дипломатическим путем. Пекин не осудил открыто российское вторжение, впрочем, выступал за "уважение суверенитета всех стран".

В то же время Китай сохраняет тесные экономические и политические связи с Россией, включая рост торговли.

Как писали СМИ, во время встречи с главным дипломатом Европейского союза (ЕС) Кайей Каллас глава Министерства иностранных дел (МИД) Китая Ван И заявил, что Пекин не может допустить поражения России в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеКитайСовет ЕвропыРоссийская Федерация