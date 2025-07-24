Глава Евросовета призвал Китай "использовать влияние" на РФ, чтобы завершить войну в Украине

Позиция Китая по отношению к войне в Украине

С начала полномасштабной войны Китай якобы занимает нейтральную позицию, призывая к мирному урегулированию конфликта дипломатическим путем. Пекин не осудил открыто российское вторжение, впрочем, выступал за "уважение суверенитета всех стран".

В то же время Китай сохраняет тесные экономические и политические связи с Россией, включая рост торговли.

Как писали СМИ, во время встречи с главным дипломатом Европейского союза (ЕС) Кайей Каллас глава Министерства иностранных дел (МИД) Китая Ван И заявил, что Пекин не может допустить поражения России в войне против Украины.

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