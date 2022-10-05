Глава Европарламента призвала страны ЕС начать поставки танков в Украину

Страны Евросоюза должны начать поставки танков для украинских военных. Это поможет им деоккупировать свою территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Европарламента Роберты Метсолы, которое приводит France 24 .

"Украинцам нужно оружие, которым они могут сражаться, чтобы вернуть свою территорию, а это означает, например, танки Leopard II, которые есть у нескольких стран-членов", - подчеркнула Метсола.

Она добавила, что дискуссии о поставках танков должны стать ключевыми для ЕС на фоне эскалации со стороны России и успешного контрнаступления украинских военных.

По ее словам, страны, которые согласятся начать поставки танков для ВСУ, получат компенсацию из Европейского фонда мира.

Также чиновница отметила, что передача танков Leopard Украине "не приведет к значительному снижению" общей обороноспособности отдельных стран.

Она отметила, что повторит свой призыв в ходе саммита в Праге 7 октября, на котором будут присутствовать лидеры ЕС.