Голова Європарламенту: справжній мир - це не просто припинення вогню

"Ми всі прагнемо миру в Україні. Було багато обговорень, і є певний рух у цьому напрямку. Але зрештою саме Україні вирішувати, коли настануть належні умови для початку мирних переговорів. І коли цей час настане, саме Україна визначатиме, яким буде мир. Нічого про Україну не може вирішуватися без України. ЄС буде на боці України так само, як і з самого початку", - заявила Мецола.

Вона додала, що Європейський союз (ЄС) підтримає будь-який справедливий та стійкий мирний план, який також відповідатиме інтересам України. Водночас ЄС, за її словами, повинен бути в центрі цього прогресу, оскільки завершення війни не повинно означати лише припинення вогню, яке винагороджуватиме Росію.

"Для Росії має бути безсумнівним, що вона більше ніколи не зможе напасти - ні на Україну, ні на Європу, ні на своїх сусідів", - відзначила голова Європарламенту.