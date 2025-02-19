Голова Європарламенту: справжній мир - це не просто припинення вогню

Завершення повномасштабної війни не повинно означати лише припинення вогню, оскільки це стане винагородою для ворога.
Про це розповіла голова Європейського парламенту Роберта Мецола в інтерв'ю РБК-Україна.
"Ми всі прагнемо миру в Україні. Було багато обговорень, і є певний рух у цьому напрямку. Але зрештою саме Україні вирішувати, коли настануть належні умови для початку мирних переговорів. І коли цей час настане, саме Україна визначатиме, яким буде мир. Нічого про Україну не може вирішуватися без України. ЄС буде на боці України так само, як і з самого початку", - заявила Мецола.
Вона додала, що Європейський союз (ЄС) підтримає будь-який справедливий та стійкий мирний план, який також відповідатиме інтересам України. Водночас ЄС, за її словами, повинен бути в центрі цього прогресу, оскільки завершення війни не повинно означати лише припинення вогню, яке винагороджуватиме Росію.
"Для Росії має бути безсумнівним, що вона більше ніколи не зможе напасти - ні на Україну, ні на Європу, ні на своїх сусідів", - відзначила голова Європарламенту.
Вчора, 18 лютого, державний секретар Сполучених Штатів Америки (США) Марко Рубіо, після переговорів з російською делегацією у Саудівській Аравії, заявив, що "Росія готова почати серйозний процес", щоб визначити шляхи завершення війни проти України.
Зокрема нещодавно голова Білого дому Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Пізніше він також заявив, що нібито голова Кремля бажає зупинити бойові дії.
Втім, як пишуть західні ЗМІ, американська розвідка не спостерігає готовності Путіна до встановлення реального миру з Україною.
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