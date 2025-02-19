Глава Европарламента: настоящий мир - это не просто прекращение огня

Завершение полномасштабной войны не должно означать только прекращение огня, поскольку это станет вознаграждением для врага.
Об этом рассказала глава Европейского парламента Роберта Метсола в интервью РБК-Украина.
"Мы все стремимся к миру в Украине. Было много обсуждений, и есть определенное движение в этом направлении. Но в конце концов именно Украине решать, когда наступят надлежащие условия для начала мирных переговоров. И когда это время наступит, именно Украина будет определять, каким будет мир. Ничего об Украине не может решаться без Украины. ЕС будет на стороне Украины так же, как и с самого начала", - заявила Метсола.
Она добавила, что Европейский союз (ЕС) поддержит любой справедливый и устойчивый мирный план, который также будет отвечать интересам Украины. В то же время ЕС, по ее словам, должен быть в центре этого прогресса, поскольку завершение войны не должно означать только прекращение огня, которое будет вознаграждать Россию.
"Для России должно быть несомненным, что она больше никогда не сможет напасть - ни на Украину, ни на Европу, ни на своих соседей", - отметила глава Европарламента.
Вчера, 18 февраля, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (США) Марко Рубио, после переговоров с российской делегацией в Саудовской Аравии, заявил, что "Россия готова начать серьезный процесс", чтобы определить пути завершения войны против Украины.
В частности недавно глава Белого дома Дональд Трамп провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Позже он также заявил, что якобы глава Кремля желает остановить боевые действия.
Впрочем, как пишут западные СМИ, американская разведка не наблюдает готовности Путина к установлению реального мира с Украиной.
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