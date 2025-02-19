Глава Европарламента: настоящий мир - это не просто прекращение огня

"Мы все стремимся к миру в Украине. Было много обсуждений, и есть определенное движение в этом направлении. Но в конце концов именно Украине решать, когда наступят надлежащие условия для начала мирных переговоров. И когда это время наступит, именно Украина будет определять, каким будет мир. Ничего об Украине не может решаться без Украины. ЕС будет на стороне Украины так же, как и с самого начала", - заявила Метсола.

Она добавила, что Европейский союз (ЕС) поддержит любой справедливый и устойчивый мирный план, который также будет отвечать интересам Украины. В то же время ЕС, по ее словам, должен быть в центре этого прогресса, поскольку завершение войны не должно означать только прекращение огня, которое будет вознаграждать Россию.

"Для России должно быть несомненным, что она больше никогда не сможет напасть - ни на Украину, ни на Европу, ни на своих соседей", - отметила глава Европарламента.