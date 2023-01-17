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Голова Єврокомісії закликала приватний сектор Європи інвестувати в Україну

Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала приватний сектор Європи інвестувати в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ).

"Україна заслуговує мати настільки багато підтримки, наскільки це можливо", - заявила Ляєн.

Вона наголосила, що для відновлення Україні потрібна будь-яка допомога, не тільки державні інвестиції.

"Мій заклик до вас: нам потрібна будь-яка допомога "на борту". Україна заслуговує мати настільки багато підтримки, наскільки це можливо. І нам потрібні не лише інвестиції державного сектору, а й приватні інвестиції та ваші знання", - прокоментувала очільниця Єврокомісії свій заклик.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що Єврокомісія 17 січня перерахувала перший транш у розмірі 3 млрд євро із пакету макрофінансової допомоги (MFA+) на суму до 18 млрд євро для України.

Раніше ми писали, що найближчими тижнями з робочим візитом до України приїде голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і 10 єврокомісарів.

Нагадаємо, раніше спікер Єврокомісії Дана Спінант повідомила, що 15 із 27 членів Єврокомісії відвідають Київ 2 лютого. Вони проведуть зустріч із представниками українського уряду.

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Єврокомісія