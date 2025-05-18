Голова Єврокомісії вважає наступний тиждень "вирішальним" для України: про що мова

Трамп планує подзвонити Зеленському та Путіну

Нагадаємо, що вчора, 17 травня, Трамп оголосив намір зателефонувати президентам Росії та України.

За його словами, він зателефонує Путіну та Зеленському вже завтра. 19 травня. Ба більше, він виразив сподівання, що саме ці дзвінки призведуть до перемир'я в Україні.

Відзначимо, що спікер Кремля Дмитро Пєсков вже підтвердив, що готується телефонна розмова.

А тим часом у Зеленського озвучили очікування від розмови Трампа з Путіним.

Нагадаємо, що днями в коментарі РБК-Україна директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь зауважив, що спільні переговори між лідерами України, Росії та США могли б перетворитися на справжню психологічну баталію. Однак під час розмови він відзначив, що в цій ситуації Зеленський перебував би в більш вигідній позиції.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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