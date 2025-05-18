Глава Еврокомиссии считает следующую неделю "решающей" для Украины: о чем речь

Трамп планирует позвонить Зеленскому и Путину

Напомним, что вчера, 17 мая, Трамп объявил намерение позвонить президентам России и Украины.

По его словам, он позвонит Путину и Зеленскому уже завтра. 19 мая. Более того, он выразил надежду, что именно эти звонки приведут к перемирию в Украине.

Отметим, что спикер Кремля Дмитрий Песков уже подтвердил, что готовится телефонный разговор.

А тем временем у Зеленского озвучили ожидания от разговора Трампа с Путиным.

Напомним, что на днях в комментарии РБК-Украина директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь отметил, что совместные переговоры между лидерами Украины, России и США могли бы превратиться в настоящую психологическую баталию. Однако во время разговора он отметил, что в этой ситуации Зеленский находился бы в более выгодной позиции.

Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.

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