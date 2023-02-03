Голова Єврокомісії назвала дві стратегічні помилки Путіна у війні проти України

Російський диктатор Володимир Путін зробив дві масивні стратегічні помилки, вирішивши розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на саміті Україна-ЄС.
За її словами, звуки повітряної тривоги, які пролунали сьогодні, 3 лютого, вранці постійно нагадують, що Україна протистоїть брутальному агресору. Але той факт, що під час війни в Києві проходить такий саміт, демонструє, що цивілізований світ набагато сильніший, ніж агресор.
"Справді, було дві масивні стратегічні помилки з боку Путіна. По-перше, він недооцінив хоробрість і рішучість українського народу. По-друге, він абсолютно недооцінив єдність і дуже сильне бажання ЄС стояти разом з Україною стільки, скільки потрібно часу", - наголосила фон дер Ляєн.
Нагадаємо, у Києві 3 лютого відбувається саміт Україна-ЄС. У його рамках в Україну приїхали голова ЄК Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської Ради Шарль Мішель.
Також ми писали, що генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав дві головні помилки російського диктатора в контексті війни проти України.
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