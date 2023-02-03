UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Голова Єврокомісії назвала дві стратегічні помилки Путіна у війні проти України

Фото: Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін зробив дві масивні стратегічні помилки, вирішивши розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на саміті Україна-ЄС.

За її словами, звуки повітряної тривоги, які пролунали сьогодні, 3 лютого, вранці постійно нагадують, що Україна протистоїть брутальному агресору. Але той факт, що під час війни в Києві проходить такий саміт, демонструє, що цивілізований світ набагато сильніший, ніж агресор.

"Справді, було дві масивні стратегічні помилки з боку Путіна. По-перше, він недооцінив хоробрість і рішучість українського народу. По-друге, він абсолютно недооцінив єдність і дуже сильне бажання ЄС стояти разом з Україною стільки, скільки потрібно часу", - наголосила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, у Києві 3 лютого відбувається саміт Україна-ЄС. У його рамках в Україну приїхали голова ЄК Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Також ми писали, що генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав дві головні помилки російського диктатора в контексті війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄврокомісіяЕвросоюзСаміт Україна - ЄСВійна Росії проти УкраїниУрсула фон дер Ляйєн