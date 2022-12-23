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"Рік гнітючих невдач". Столтенберг вказав на дві головні помилки Путіна

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Європа, П'ятниця 23 грудня 2022 13:43
"Рік гнітючих невдач". Столтенберг вказав на дві головні помилки Путіна Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Для президента Росії Володимира Путіна 2022 рік був роком невдач. Він зробив дві великі стратегічні помилки, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, опубліковану в Financial Times.

"Путін недооцінив Україну. Він думав, що зможе взяти Київ та "обезголовити" уряд протягом кількох днів. Через десять місяців український народ, збройні сили та керівництво продовжують захищати свою батьківщину з умінням, мужністю та рішучістю, що надихають світ", - назвав він першу помилку російського диктатора.

Він також навів цифри, які промовистіше за інше говорять про промах Путіна: десятки тисяч російських військовослужбовців були поранені або вбиті; близько 1 млн осіб залишили Росію з початку року, багато з них, щоб уникнути призову на війну, в яку вони не вірять; ця війна на вибір зробила Росію біднішою та ізольованішою, ніж за останні десятиліття.

На думку Столтенберга, інша помилка Путіна в тому, що він недооцінив єдність НАТО.

"Він думав, що зможе розділити нас і утримати від підтримки України. Хоча НАТО не є стороною в цьому конфлікті, союзники є єдинішими, ніж будь-коли, у наданні безпрецедентної військової допомоги для підтримки права України на самооборону, закріпленого у статуті ООН, і допомогти їй залишатися вільною та демократичною країною", - констатував генсек НАТО.

Раніше Столтенберг заявив, що Росія сподівається заморозити війну проти України і не шукає миру. Країна-агресор хоче виграти час, щоб перегрупуватися та підготуватися до нового наступу.

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