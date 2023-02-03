Глава Еврокомиссии назвала две стратегические ошибки Путина в войне против Украины

Российский диктатор Владимир Путин совершил две массивные стратегические ошибки, приняв решение начать полномасштабное вторжение в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите Украина-ЕС.
По ее словам, звуки воздушной тревоги, которые прозвучали сегодня, 3 февраля, утром, постоянно напоминают, что Украина противостоит брутальному агрессору. Но тот факт, что во время войны в Киеве проходит такой саммит демонстрирует, что цивилизованный мир намного сильнее, чем агрессор.
"Действительно, было две массивные стратегические ошибки со стороны Путина. Во-первых, он недооценил храбрость и решительность украинского народа. Во-вторых, он совершенно недооценил единство и очень сильное желание ЕС стоять вместе с Украиной столько, сколько потребуется времени", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Напомним, в Киеве 3 февраля проходит саммит Украина-ЕС. В его рамках в Украину приехали глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского Совета Шарль Мишель.
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