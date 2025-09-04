Голова ЄК після дзвінка з Моді: Індія відіграє важливу роль у припиненні війни в Україні

Фон дер Ляєн розповіла, що провела розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

"Ми тепло вітаємо продовження залученості Індії у взаємодію з президентом Зеленським (президентом України Володимиром Зеленським - ред.). Індія відіграє важливу роль у тому, щоб спонукати Росію припинити агресивну війну і допомогти створити шлях до миру", - зазначила глава ЄК.

Вона також додала, що війна РФ проти України має глобальні наслідки для безпеки та підриває економічну стабільність. Відповідно, вона становить загрозу для всього світу.

За словами фон дер Ляєн, у майбутньому ЄС та Індія планують узгодити спільний стратегічний порядок денний на наступному саміті ЄС-Індія, який може відбутися вже у 2026 році.

Глава ЄК зазначила, що повністю прихильна завершенню переговорів про Угоду про вільну торгівлю до кінця цього року. Для цього прогрес потрібен уже зараз.