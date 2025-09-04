Голова ЄК після дзвінка з Моді: Індія відіграє важливу роль у припиненні війни в Україні

Індія допомагає створити шлях до завершення війни Росії проти України. Делі відіграє в цьому процесі важливу роль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у соцмережі X.
Фон дер Ляєн розповіла, що провела розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
"Ми тепло вітаємо продовження залученості Індії у взаємодію з президентом Зеленським (президентом України Володимиром Зеленським - ред.). Індія відіграє важливу роль у тому, щоб спонукати Росію припинити агресивну війну і допомогти створити шлях до миру", - зазначила глава ЄК.
Вона також додала, що війна РФ проти України має глобальні наслідки для безпеки та підриває економічну стабільність. Відповідно, вона становить загрозу для всього світу.
За словами фон дер Ляєн, у майбутньому ЄС та Індія планують узгодити спільний стратегічний порядок денний на наступному саміті ЄС-Індія, який може відбутися вже у 2026 році.
Глава ЄК зазначила, що повністю прихильна завершенню переговорів про Угоду про вільну торгівлю до кінця цього року. Для цього прогрес потрібен уже зараз.
Нагадаємо, у серпні президент США Дональд Трамп запровадив тарифи проти Індії, оскільки вона є одним із найбільших покупців російської нафти. Ці гроші Москва згодом спрямовує на ведення війни проти України.
Але Індія на тлі таких заходів США не наважилася відмовитися від імпорту нафти з Росії.
Президент України Володимир Зеленський також закликав Індію перестати купувати нафту в Росії під час розмови з прем'єром Нарендрою Моді.