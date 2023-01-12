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Голова ДІАМ заявив, що після пропозиції отримати хабар одразу звернувся до НАБУ

ФОто: голова ДІАМ Семен Кривонос (фото: прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Через декілька місяців після створення Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) до її керівника Семена Кривоноса звернулися з пропозицією отримати неправомірну вигоду у вигляді хабаря у 120 тис. доларів. Особа, яка пропонувала хабар, представляла одного з київських забудовників.

Про це Кривонос розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

Забудовник таким чином хотів вирішити проблемні питання щодо видачі сертифіката про прийняття будинку в експлуатацію, каже Кривонос.

"Фактично було запропоновано суму з розрахунку два чи три долари за квадратний метр [житла, - ред.] - 120 тис. доларів. І за ці кошти я мав посприяти йому у видачі сертифіката, попри порушення", - зазначив голова ДІАМ.

За словами Кривоноса, він відразу звернувся до НАБУ, написавши заяву, за якою розпочалося слідство. Оперативні заходи та негласні слідчі дії тривали протягом кількох місяців.

"1 лютого [2022 року, - ред.] ця особа була затримана співробітниками НАБУ в процесі спроби передачі хабаря. Отже, я сьогодні є викривачем корупції", - сказав Кривонос, який є одним з кандидатів на посаду директора НАБУ.

Нині справа направлена до Вищого антикорупційного суду. Співробітники антикорупційних органів спрацювали чітко, задокументувавши усі обставини злочину, вважає очільник ДІАМ.

"Для сфери архітектурно-будівельного контролю це безпрецедентний випадок. Не просто на рівні навіть рядових співробітників, а на рівні голови інституції", - пояснив він.

Він додав, що це не перший випадок співробітництва його установи з НАБУ. Кривонос нагадав, що найпершим його завданням на чолі ДІАМ було формування 30% штату новоутвореної установи. Для того, щоби цей процес був максимально прозорим і відкритим, було укладено Меморандум про співпрацю та обмін інформацією між ДІАМ, НАБУ та Міністерством розвитку громад та територій.

"Його підписали керівник тодішнього Міністерства розвитку громад та територій Олексій Чернишов, я і Артем Ситник. У межах цього Меморандуму НАБУ здійснювало перевірки кандидатів на посади в ДІАМ. Але він охоплює не тільки кадрову історію. Це про співробітництво взагалі у рамках виявлення та протидії корупції", - підкреслив Кривонос.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Національне антикорупційне бюро передало до суду справу за обвинуваченням чинного народного депутата України. Його підозрюють у внесенні недостовірних даних до е-декларації.

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