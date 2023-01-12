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Глава ГИАГ заявил, что после предложения получить взятку сразу обратился в НАБУ

Фото: глава ГИАГ Семен Кривонос (фото: пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Через несколько месяцев после создания Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ) к ее руководителю Семену Кривоносу обратились с предложением извлечь неправомерную выгоду в виде взятки в 120 тыс. долларов. Лицо, предлагавшее взятку, представляло одного из киевских застройщиков.

Об этом Кривонос рассказал в интервью РБК-Украина.

Застройщик таким образом хотел решить проблемные вопросы выдачи сертификата о принятии дома в эксплуатацию, говорит Кривонос.

"Фактически была предложена сумма из расчета два или три доллара за квадратный метр [жилья, - ред.] - 120 тыс. долларов. И за эти средства я должен помочь ему в выдаче сертификата, несмотря на нарушения", - отметил глава ДИАМ.

По словам Кривоноса, он сразу обратился в НАБУ, написав заявление, по которому началось следствие. Оперативные мероприятия и негласные следственные действия продолжались несколько месяцев.

"1 февраля [2022 года, - ред.] это лицо было задержано сотрудниками НАБУ в процессе попытки передачи взятки. Итак, я сегодня являюсь обличителем коррупции", - сказал Кривонос, который является одним из кандидатов на должность директора НАБУ.

Сейчас дело направлено в Высший антикоррупционный суд. Сотрудники антикоррупционных органов сработали четко, задокументировав все обстоятельства преступления, считает глава ГИАГ.

"Для сферы архитектурно-строительного контроля это беспрецедентный случай. Не просто на уровне даже рядовых сотрудников, а на уровне главы институции", - пояснил он.

Он добавил, что это не первый случай сотрудничества его учреждения с НАБУ. Кривонос напомнил, что первой его задачей во главе ГИАГ было формирование 30% штата новообразованного учреждения. Для того чтобы этот процесс был максимально прозрачным и открытым, был заключен Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией между ГИАГ, НАБУ и Министерством развития общин и территорий.

"Его подписали руководитель тогдашнего Министерства развития общин и территорий Алексей Чернышев, я и Артем Сытник. В рамках этого Меморандума НАБУ осуществляло проверки кандидатов на должности в ГИАГ. Но он охватывает не только кадровую историю. Это о сотрудничестве вообще в рамках выявления и противодействия коррупции", - подчеркнул Кривонос.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что Национальное антикоррупционное бюро передало в суд дело по обвинению действующего народного депутата Украины. Его подозревают во внесении недостоверных данных в е-декларацию.

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НАБУкоррупция