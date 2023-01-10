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Не задекларував квартиру: НАБУ передало в суд справу одного зі "слуг народу"

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Україна, Вівторок 10 січня 2023 17:06
Не задекларував квартиру: НАБУ передало в суд справу одного зі "слуг народу" Фото: народний депутат Юрій Камельчук (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Національне антикорупційне бюро передало до суду справу за обвинуваченням чинного народного депутата України. Його підозрюють у внесенні недостовірних даних до е-декларації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр НАБУ.

Вказується, що 10 січня 2023 року НАБУ та САП скерували до суду справу. Дії нардепа кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).

За даними слідства, чиновник не вніс до свої декларації особи за 2020 рік відомості про квартиру на Печерську. Він орендував її протягом двох років - з жовтня 2019. Вартість квартири становить понад 3,6 мільйони гривень.

Окрім цього нардеп не зазначив дані про непогашений кредит перед банком на понад 48,8 тис. дол. США.

Як стало відомо РБК-Україна зі своїх джерел, йдеться про народного депутата Юрія Камельчука.

У 2020 році Камельчук відзначився тим, що шокував заявою про коронавірус. Тоді він заявив, що COVID-19 - це вигадана хвороба, а вакцини від неї "не викликають довіри".

Раніше повідомлялось, що Національне бюро розслідувань оголосило в розшук бізнесмена Андрія Довбенка та повідомило про підозру у справі про фінансові махінації, пов’язані з АРМА.

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