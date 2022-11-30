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Голосував за анексію окупованих територій: заступнику голови Держдуми РФ повідомили про підозру

Фото: заступник голови Державної думи РФ Олександр Бабаков (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники Державного бюро розслідування повідомили про підозру заступнику голови Державної думи РФ Олександру Бабакову, який проголосував за ряд федеральних законів щодо включення Запорізької області та Херсонської області, а також Снігурівського та Олександрівського районів Миколаївської області до складу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Слідчі встановили, що депутат і раніше підтримував у голосуваннях всі злочинні рішення, що пов’язані з воєнними діями проти України та порушенням її територіальної цілісності.

Так, результатом умисних дій Бабакова стали численні людські жертви серед українських військових та цивільного населення, а також пошкодження і знищення об’єктів цивільної, критичної та військової інфраструктури.

Бабакову повідомили про підозру у ході досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

ДБР також вивчає матеріали щодо повідомлення про підозру іншим російським депутатам, які ухвалюють рішення країни-агресора проти України.

До того ж, слідчі досліджують питання можливої причетності Бабакова до діяльності групи компаній VS Energy, яка володіє об’єктами критичної інфраструктури на території України.

Нагадаємо, 22 листопада правоохоронці проводили обшук у компанії VS Energy.

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