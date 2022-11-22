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СБУ проводить обшук у компанії російських олігархів VS Energy

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Вівторок 22 листопада 2022 13:01
СБУ проводить обшук у компанії російських олігархів VS Energy Фото: СБУ проводить обшук у компанії російських олігархів VS Energy (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники Служби безпеки України проводять обшук у компанії VS Energy у вівторок, 22 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.

Компанія VS Energy займає 10% енергетичного ринку України.

За даними ЗМІ, у власності компанії перебувають пакети акцій "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житомиробленерго", "Рівнеобленерго" та "Чернівціобленерго".

Зазначимо, що принаймні до 2020 року Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін були акціонерами VS Energy, але у в травні 2022 року Група заявила, що вони не мають стосунку до українських обленерго.

Так, російські олігархи вже перебувають під санкціями, тож у СБУ є повне право прийти туди з обшуками.

Нагадаємо, раніше правоохоронці проводили слідчі дії та обшуки в адміністративних й офісних будівлях двох гірничо-збагачувальних комбінатів Костянтина Жеваго. Підприємства підозрюються в умисному заниженні рентної плати за користування надрами на 10 млрд гривень.

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Служба безпеки України Російська Федерація
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