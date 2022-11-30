RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ сообщила о подозрении заместителю главы Госдумы РФ, который владеет украинской VS Energy

Фото: заместитель главы Государственной думы РФ Александр Бабаков (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники ГБР и СБУ сообщили о подозрении заместителю главы Государственной думы РФ Александру Бабакову, который владеет украинской энергетической компанией VS Energy.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР и СБУ.

Сообщается, что в управлении Energy находятся объекты энергетической инфраструктуры в Киеве, Житомирской, Херсонской, Кировоградской, Черновицкой и Ровенской областях.

Недавно правоохранители провели обыски в компании для предотвращения угроз энергетике, поскольку именно эта отрасль в последнее время стала приоритетной мишенью для вражеских ракетных ударов.

Кроме того, Бабаков проголосовал за ряд федеральных законов по включению Запорожской области и Херсонской области, а также Снигиревского и Александровского районов Николаевской области в состав России.

Следователи установили, что депутат и ранее поддерживал в голосованиях все преступные решения, связанные с военными действиями против Украины и нарушением ее территориальной целостности.

Так, результатом преднамеренных действий Бабакова стали многочисленные человеческие жертвы среди украинских военных и гражданского населения, а также повреждение и уничтожение объектов гражданской, критической и военной инфраструктуры.

Бабакову сообщили о подозрении в ходе досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

ДБР также изучает материалы по сообщению о подозрении другим российским депутатам, принимающим решение страны-агрессора против Украины.

К тому же следователи исследуют вопросы возможной причастности Бабакова к деятельности группы компаний VS Energy, владеющей объектами критической инфраструктуры на территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная дума РФРоссийская ФедерацияГБР