Голосування на виборах у кілька днів: хто з українців може отримати таку можливість
Без допомоги західних країн, де проживають українські біженці, і без голосування впродовж декількох днів буде важко забезпечити право українців проголосувати на післявоєнних виборах.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
"На сьогодні ми бачимо, що за кордоном існує трішки більше ніж 100 дільниць, які можна буде відкрити швидко, коли будуть вибори. Ми розуміємо, що можна буде відкрити ще 100 дільниць. Але якщо порахувати, то цього недостатньо. Потрібно буде щонайменше ще 1000+ дільниць, щоб забезпечити всім людям можливість проголосувати", - сказала Шуляк.
За її словами, ще одна проблема полягає у тому, що лише кожен 16-й українець стоїть на обліку консульства.
"Є такі країни, як Німеччина, де знаходиться понад мільйон наших людей, в Польщі - ще близько мільйона. Без допомоги, без створення нових дільниць, і без голосування впродовж декількох днів ми не завжди зможемо забезпечити право виборців проголосувати", - впевнена депутат.
Нагадаємо, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що вибори в Україні можуть відбутися не раніше, ніж за шість місяців після закінчення воєнного стану. За її словами, пів року - це мінімальний період, коли всі будуть готуватися до проведення виборів і на технічному рівні, і на рівні ухвалення відповідного законодавства.
За оцінкою уряду України, за кордоном перебувають 5,9 млн українців. ООН наводить цифру у 6,8 млн осіб. Тимчасовий захист у ЄС отримали 4,2 млн українців.