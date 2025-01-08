Голосування на виборах у кілька днів: хто з українців може отримати таку можливість

Без допомоги західних країн, де проживають українські біженці, і без голосування впродовж декількох днів буде важко забезпечити право українців проголосувати на післявоєнних виборах.

"На сьогодні ми бачимо, що за кордоном існує трішки більше ніж 100 дільниць, які можна буде відкрити швидко, коли будуть вибори. Ми розуміємо, що можна буде відкрити ще 100 дільниць. Але якщо порахувати, то цього недостатньо. Потрібно буде щонайменше ще 1000+ дільниць, щоб забезпечити всім людям можливість проголосувати", - сказала Шуляк.

За її словами, ще одна проблема полягає у тому, що лише кожен 16-й українець стоїть на обліку консульства.

"Є такі країни, як Німеччина, де знаходиться понад мільйон наших людей, в Польщі - ще близько мільйона. Без допомоги, без створення нових дільниць, і без голосування впродовж декількох днів ми не завжди зможемо забезпечити право виборців проголосувати", - впевнена депутат.