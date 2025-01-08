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Голосование на выборах в несколько дней: кто из украинцев может получить такую возможность

Украина, Среда 08 января 2025 09:18
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Голосование на выборах в несколько дней: кто из украинцев может получить такую возможность Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Без помощи западных стран, где проживают украинские беженцы, и без голосования в течение нескольких дней будет трудно обеспечить право украинцев проголосовать на послевоенных выборах.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"На сегодня мы видим, что за рубежом существует чуть больше 100 участков, которые можно будет открыть быстро, когда будут выборы. Мы понимаем, что можно будет открыть еще 100 участков. Но если посчитать, то этого недостаточно. Нужно будет как минимум еще 1000+ участков, чтобы обеспечить всем людям возможность проголосовать", - сказала Шуляк.

По ее словам, еще одна проблема заключается в том, что только каждый 16-й украинец стоит на учете консульства.

"Есть такие страны, как Германия, где находится более миллиона наших людей, в Польше - еще около миллиона. Без помощи, без создания новых участков, и без голосования в течение нескольких дней мы не всегда сможем обеспечить право избирателей проголосовать", - уверена депутат.

Напомним, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что выборы в Украине могут состояться не раньше, чем через шесть месяцев после окончания военного положения. По ее словам, полгода - это минимальный период, когда все будут готовиться к проведению выборов и на техническом уровне, и на уровне принятия соответствующего законодательства.

По оценке правительства Украины, за рубежом находятся 5,9 млн украинцев. ООН приводит цифру в 6,8 млн человек. Временную защиту в ЕС получили 4,2 млн украинцев.

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