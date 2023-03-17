Голосування в "Дії": українці обрали нову назву для Південної залізниці
Фото: українці обрали нову назву для Південної залізниці (Віталій Носач, РБК-Україна)
У додатку "Дія" завершилося голосування щодо перейменування Південної залізниці. Більшість українців обрали назву Харківська залізниця.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри у Telegram.
Загалом в опитуванні взяли участь понад 860,4 тисячі користувачів "Дії".
Голоси розподілились так:
- Харківська залізниця - 335,6 тисяч голосів;
- Слобожанська залізниця - 234,7 тисяч голосів;
- Східна залізниця - 232,5 тисячі голосів;
- Слобідська залізниця - 57,4 тисячі голосів.
Опитування пройшло в межах масштабного проєкту Укрзалізниці "Залізна українізація", головна мета якого повністю дерусифікувати українські залізні шляхи та позбутися всіх радянських та російських назв, символів і написів.
Нагадаємо, нещодавно українці обрали нову назву для Південно-Західної залізниці - Центральна залізниця.
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