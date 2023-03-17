Голосування в "Дії": українці обрали нову назву для Південної залізниці

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри у Telegram .

Загалом в опитуванні взяли участь понад 860,4 тисячі користувачів "Дії".

Голоси розподілились так:

Харківська залізниця - 335,6 тисяч голосів;

Слобожанська залізниця - 234,7 тисяч голосів;

Східна залізниця - 232,5 тисячі голосів;

Слобідська залізниця - 57,4 тисячі голосів.

Опитування пройшло в межах масштабного проєкту Укрзалізниці "Залізна українізація", головна мета якого повністю дерусифікувати українські залізні шляхи та позбутися всіх радянських та російських назв, символів і написів.

Нагадаємо, нещодавно українці обрали нову назву для Південно-Західної залізниці - Центральна залізниця.

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