Голосование в "Дії": украинцы выбрали новое название для Южной железной дороги
Фото: украинцы выбрали новое название для Южной железной дороги (Виталий Носач, РБК-Украина)
В приложении "Дія" завершилось голосование по переименованию Южной железной дороги. Большинство украинцев выбрали название Харьковской железной дороги.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры в Telegram.
Всего в опросе приняли участие более 860,4 тысяч пользователей "Дія".
Голоса распределились так:
- Харьковская железная дорога - 335,6 тысяч голосов;
- Слобожанская железная дорога - 234,7 тысяч голосов;
- Восточная железная дорога - 232,5 тысячи голосов;
- Слободская железная дорога - 57,4 тысячи голосов.
Опрос прошел в рамках масштабного проекта "Железная украинизация", главная цель которого полностью дерусифицировать украинские железные пути и избавиться от всех советских и российских названий, символов и надписей.
Напомним, недавно украинцы выбрали новое название для Юго-Западной железной дороги - Центральная железная дорога.
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