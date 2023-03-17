Голосование в "Дії": украинцы выбрали новое название для Южной железной дороги

В приложении "Дія" завершилось голосование по переименованию Южной железной дороги. Большинство украинцев выбрали название Харьковской железной дороги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры в Telegram .

Всего в опросе приняли участие более 860,4 тысяч пользователей "Дія".

Голоса распределились так:

Харьковская железная дорога - 335,6 тысяч голосов;

Слобожанская железная дорога - 234,7 тысяч голосов;

Восточная железная дорога - 232,5 тысячи голосов;

Слободская железная дорога - 57,4 тысячи голосов.

Опрос прошел в рамках масштабного проекта "Железная украинизация", главная цель которого полностью дерусифицировать украинские железные пути и избавиться от всех советских и российских названий, символов и надписей.

Напомним, недавно украинцы выбрали новое название для Юго-Западной железной дороги - Центральная железная дорога.

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